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    В мире

    Суд по требованию ликвидировать "Сохнут" в России отложен еще на месяц

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    Суд по требованию ликвидировать
    AP Photo/Alexander Zemlianichenko     Суд по требованию ликвидировать
    AP Photo/Alexander Zemlianichenko

    В понедельник, 19 сентября, Басманный суд Москвы отложил на 19 октября рассмотрение иска московского управления министерства юстиции РФ о ликвидации российского офиса Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут"), передает ТАСС. Решение приняла судья Ольга Липкина.

    Об отложении ходатайствовал представляющий интересы агентства "Сохнут" адвокат Андрей Гришаев. Он просил прервать процесс до 1 декабря, но суд определил иную дату. Представитель ответчика сообщил, что организация подала в минюст РФ комплект документов для регистрации нового комплекта – устава организации – для того чтобы устранить допущенные нарушения, отмечает российское издание bfm.ru.

    В публикации со ссылкой на адвоката Гришаева перечислены следующие нарушения: "У "Сохнута" в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц) не включено сокращенное название организации на английском языке, адрес в ЕГРЮЛ был указан с ошибкой, в уставе не определен высший орган управления, ряд пунктов устава противоречили закону о некоммерческих организациях, указанный же в уставе состав учредителей не соответствовал текущему составу учредителей". Кроме того, по словам адвоката, проверка филиалов организации в Омске, Новосибирске и Саратове установила, что их информационная система не имела "сертифицированных средств криптографической защиты информации".

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    "8 сентября мы заключили договор с компанией, которая имеет лицензию на криптографическую защиту информации", – сообщил Гришаев. Он просил дать ответчику время для того, чтобы в минюсте РФ зарегистрировали новый устав организации с устраненными нарушениями.

    В свою очередь представители минюста РФ возражали против переноса процесса, заявив, что ответчик просто затягивает процесс.

    Представитель истца сообщила, что министерство действительно 30 августа получило документы от "Сохнута" для внесения сведений в ЕГРЮЛ. "Однако 16 сентября было принято решение об отказе внесений изменений в связи с нарушениями требований административного регламента. Сегодня, 19 сентября, отказ в письменном виде направлен гендиректору организации по электронной почте", – сказала юрист минюста РФ.

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    В свою очередь представители ответчика заверили, что о затягивании разбирательства речь не идет. Они рассказали, что неоднократно просили минюст РФ "о консультациях, переговорах, чтобы уточнить претензии к работе" организации. "Но, к сожалению, о замечаниях мы узнаем только на судебном заседании. Как только мы узнаем, в чем заключается нарушение, мы устраняем. Мы не пытаемся затягивать. Нам нужен контакт с минюстом, которого нет", – сказал один из представителей ответчика.

    Гришаев высказал уверенность, что отказ минюста РФ зарегистрировать новую версию устава организации не окончательный. Он рассказал, что, когда в 2015 году "Сохнут" регистрировал действующую редакцию устава, организации пришлось трижды переделывать документы. "Здесь ничего такого невозможного нет. Мы уверены, что мы сможем это сделать", – сказал представитель ответчика. Судья Липкина пошла ему навстречу.

    Отметим, что это было второе заседание по существу по иску минюста РФ с требованием о ликвидации "Сохнута" в России. Первое заседание проходило в Басманном суде Москвы ровно месяц назад, 19 августа. Тогда было принято решение отложить суд на один месяц. Представитель "Сохнута" в ходе судебных слушаний просил назначить "двухмесячную примирительную процедуру". Представитель министерства юстиции РФ выступил против. Судья, в свою очередь, в назначении такой процедуры отказал. Перенос суда на месяц был связан со вторым ходатайством "Сохнута", которое было подано "чтобы сформировать позицию по новым письменным доказательствам и постараться устранить выявленные нарушения".

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    Рассмотрение дела о ликвидации "Сохнута" в РФ началось в Басманном суде 28 июля. Тогда проводилась подготовительная беседа перед рассмотрением иска по существу, пояснили в Басманном суде. То есть речь шла о предварительных слушаниях и досудебной проверке.

    Опрос, проведенный на сайте NEWSru.co.il, показал: "Абсолютное большинство респондентов – 82% – говорят о том, что отношения между Израилем и Россией ухудшились на фоне войны в Украине. Только 11% полагают, что в этот период изменений в отношениях между двумя странами не произошло. 34% считают, что уже в ближайшее время в России прекратится работа Еврейского агентства ("Сохнут"). 32% верят, что работа "Сохнута" в РФ будет значительно ограничена, но не прекращена. И только 4% полагают, что работа "Сохнута" в РФ продолжится в обычном режиме".

    21 июля российские СМИ сообщили, что министерство юстиции РФ просит ликвидировать в России еврейское агентство "Сохнут". Тогда же было объявлено, что процесс начнется 28 июля 2022 года. В Басманном суде Москвы подтвердили, что именно этот суд будет рассматривать иск минюста РФ. Пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова тогда заявила журналистам: "В суд поступил административный иск главного управления министерства юстиции РФ по Москве о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское Агентство "Сохнут". Беседа по данному иску назначена судьей на 28 июля". Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс", в суде пояснили, что претензии минюста РФ связаны с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности.

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    Еврейское агентство "Сохнут" тогда же опубликовало заявление: "Мы имеем дело с вызовом на слушания в суд, являющиеся продолжением юридической процедуры, о которой сообщалось несколько недель назад. Мы не будем давать комментарии, пока идет эта процедура".

    СМИ называли различные возможные причины, по которым власти РФ решили остановить деятельность "Сохнута" в России. В качестве основной причины называлось недовольство Кремля по поводу оказания Израилем помощи Украине, в том числе в связи с участием израильских добровольцев в войне на стороне ВСУ. Говорилось также о том, что российские власти обвиняют "Сохнут" в сборе информации о российских евреях и содействии репатриации высокообразованной части населения (ученых, представителей хайтека и др.) и бизнесменов. Сообщалось, что еврейским организациям в РФ могут присвоить статус "иностранных агентов". При этом правительство Израиля обсуждает возможные ответные меры в случае, если власти РФ остановят деятельность "Сохнута" в России.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 19 Августа 2022
    Суд по делу о ликвидации "Сохнута" в РФ отложен на месяц
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Августа 2022
    По просьбе премьер-министра Лапида президент Израиля Герцог побеседовал с президентом России Путиным
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Августа 2022
    Министр алии: кризис с "Сохнутом" - чисто юридическая проблема
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 1 Августа 2022
    СМИ: встреча между израильскими и российскими юристами по вопросу "Сохнута" не принесла результатов
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