Сегодня в Нью-Йорке Нетаниягу встретится с Шольцем, Зеленским, Эрдоганом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу завершил визит в Калифорнию и вылетел в Нью-Йорк. На сегодняшний день, 19 сентября, запланированы его встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и др.

Свой официальный визит в США Нетаниягу начал со встречи с бизнесменом Илоном Маском и посещения завода Tesla.

Запланировано, что в рамках визита Нетаниягу встретится с президентом США Джо Байденом, президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и другими лидерами. Премьер-министр Израиля также встретится с лидерами еврейской общины США.

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В пятницу, 22 сентября, Нетаниягу выступит перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.