Сегодня в Нью-Йорке Нетаниягу встретится с Шольцем, Зеленским, Эрдоганом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу завершил визит в Калифорнию и вылетел в Нью-Йорк. На сегодняшний день, 19 сентября, запланированы его встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и др.
Свой официальный визит в США Нетаниягу начал со встречи с бизнесменом Илоном Маском и посещения завода Tesla.
Запланировано, что в рамках визита Нетаниягу встретится с президентом США Джо Байденом, президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и другими лидерами. Премьер-министр Израиля также встретится с лидерами еврейской общины США.
В пятницу, 22 сентября, Нетаниягу выступит перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.
Нетаниягу прибыл с официальным визитом в США и встретился с Маском
Нетаниягу вылетел в США для выступления в ООН и встреч с Байденом, Зеленским и Маском