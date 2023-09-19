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    В мире

    Сегодня в Нью-Йорке Нетаниягу встретится с Шольцем, Зеленским, Эрдоганом

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    Сегодня в Нью-Йорке Нетаниягу встретится с Шольцем, Зеленским, Эрдоганом
    Рои Авраам/GPO     Сегодня в Нью-Йорке Нетаниягу встретится с Шольцем, Зеленским, Эрдоганом
    Фото: Ави Охайон/GPO     Сегодня в Нью-Йорке Нетаниягу встретится с Шольцем, Зеленским, Эрдоганом
    Фото: Ави Охайон/GPO

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу завершил визит в Калифорнию и вылетел в Нью-Йорк. На сегодняшний день, 19 сентября, запланированы его встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и др.

    Свой официальный визит в США Нетаниягу начал со встречи с бизнесменом Илоном Маском и посещения завода Tesla.

    Запланировано, что в рамках визита Нетаниягу встретится с президентом США Джо Байденом, президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и другими лидерами. Премьер-министр Израиля также встретится с лидерами еврейской общины США.

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    В пятницу, 22 сентября, Нетаниягу выступит перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 18 Сентября 2023
    Нетаниягу прибыл с официальным визитом в США и встретился с Маском
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Сентября 2023
    Нетаниягу вылетел в США для выступления в ООН и встреч с Байденом, Зеленским и Маском
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