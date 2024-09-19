Бывший начальник молдавского генштаба обвинен в измене и связях с ГРУ

В Молдове предъявлено обвинение в государственной измене бывшему начальнику генерального штаба Национальных сил Игорю Горгану. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с преступностью и особым делам Эмиль Гайтур.

"Лицу, фигурирующему в ранее объявленном прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам деле, присвоен статус обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается. Согласно закону, Горган пользуется презумпцией невиновности до окончательного решения суда", – добавил представитель прокуратуры.

В июне 2024 года портал The Insider опубликовал журналистское расследование о связях генерала с Главным разведывательным управлением ВС РФ. Согласно публикации, он сообщал ГРУ о политической ситуации в Молдове и о визитах украинских военных.

Горган, который после ухода в 2021 году с поста начальника генерального штаба был представителем Молдове в ООН, отвергает обвинения.