x
19 сентября 2024
|
последняя новость: 12:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 сентября 2024
|
19 сентября 2024
|
последняя новость: 12:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Бывший начальник молдавского генштаба обвинен в измене и связях с ГРУ

время публикации: 19 сентября 2024 г., 11:40 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 11:45
Бывший начальник молдавского генштаба обвинен в измене и связях с ГРУ
Wikipedia.org. Фото: U.S. Army

В Молдове предъявлено обвинение в государственной измене бывшему начальнику генерального штаба Национальных сил Игорю Горгану. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с преступностью и особым делам Эмиль Гайтур.

"Лицу, фигурирующему в ранее объявленном прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам деле, присвоен статус обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается. Согласно закону, Горган пользуется презумпцией невиновности до окончательного решения суда", – добавил представитель прокуратуры.

В июне 2024 года портал The Insider опубликовал журналистское расследование о связях генерала с Главным разведывательным управлением ВС РФ. Согласно публикации, он сообщал ГРУ о политической ситуации в Молдове и о визитах украинских военных.

Горган, который после ухода в 2021 году с поста начальника генерального штаба был представителем Молдове в ООН, отвергает обвинения.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 мая 2024

Молдова запросила Россию о выдаче предпринимателя и политика Илана Шора
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 16 декабря 2022

Молдова приостановила вещание шести российских и пророссийских каналов
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 31 октября 2022

Молдова выдворила российского дипломата