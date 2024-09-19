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В Пакистане арестован участник изнасилования медработницы, которая прививала детей от полиомиелита

время публикации: 19 сентября 2024 г., 10:04 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 10:10
В Пакистане арестован участник изнасилования медика, которая прививала детей от полиомиелита
AP Photo/Muhammad Sajjad

Полиция Пакистана арестовала основного подозреваемого по делу о групповом изнасиловании медицинской работницы, прививавшей детей от полиомиелита. Поиски двух остальных соучастников преступления продолжаются.

Преступление было совершено 12 сентября в городе Якобабад в провинции Синд и стало самым резонансным из многочисленных нападений на медиков, которые обходят дом за домом, чтобы сделать детям прививки. О происшедшем полиции сообщила сама пострадавшая.

Арестован также муж женщины, который избил ее и пригрозил убить после того, как та рассказала ему о пережитом. Мужчина заявил, что она опозорила семью. Отправлен в отставку глава местной полиции, не обеспечивший медика охраной, как требуется.

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