В Пакистане арестован участник изнасилования медработницы, которая прививала детей от полиомиелита

Полиция Пакистана арестовала основного подозреваемого по делу о групповом изнасиловании медицинской работницы, прививавшей детей от полиомиелита. Поиски двух остальных соучастников преступления продолжаются.

Преступление было совершено 12 сентября в городе Якобабад в провинции Синд и стало самым резонансным из многочисленных нападений на медиков, которые обходят дом за домом, чтобы сделать детям прививки. О происшедшем полиции сообщила сама пострадавшая.

Арестован также муж женщины, который избил ее и пригрозил убить после того, как та рассказала ему о пережитом. Мужчина заявил, что она опозорила семью. Отправлен в отставку глава местной полиции, не обеспечивший медика охраной, как требуется.