После стрельбы в центре Москвы Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение в убийстве

Владислав Бакальчук, муж основательницы российской компании Wildberries Татьяны Бакальчук, задержан на 48 часов после стрельбы у офиса компании в центре Москвы. В результате стрельбы два человека погибли, семеро получили ранения.

Как сообщили адвокаты Бакальчука, ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Меру пресечения должен избрать суд. Задержанный не признает свою вину.

Стороны возлагают друг на друга ответственность за стрельбу. Бакальчук, совладелец компании, утверждает, что у него были запланированы переговоры по поводу остановки строительства складов. По его словам, на входе в офис он был атакован службой охраны. Действия второй стороны он называет провокацией.

В Wildberries заявили, что стрельбу в офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. По словам Татьяны Бакальчук, никто о переговорах не договаривался, и речь идет о попытке рейдерского захвата офиса.