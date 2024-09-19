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В Украине переименуют населенные пункты с советскими и российскими названиями

время публикации: 19 сентября 2024 г., 15:23 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 15:28
В Украине переименуют населенные пункты с советскими и российскими названиями
AP Photo/Efrem Lukatsky

Верховная Рада Украины приняла постановление об изменении названий 327 населенных пунктов, названия которых содержат советские и российские нарративы, или являются русифицированными. Предложение поддержали 281 депутат.

Новые названия получат такие населенные пункты, как Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово. Переименование ждет Первое Мая, Першотравенку, Первомайское, Першотравнево, Першотравенск, Маевку, сообщает "Украина 24".

К примеру, в Луганской области Молодогвардейск станет Атамановкой, а Северодонецк – Северскодонецком. Расположенный в Львовской области город Червоноград получит название Шептицкий, в честь митрополита Галицкого Андрея Шептицкого – предстоятеля Греко-католической церкви, спасавшего евреев в годы Холокоста.

"Это действительно историческое решение! Это должно было быть сделано 33 года назад. Мы заплатили страшную цену, чтобы наконец созреть как страна для этого решения… Дерусификацию не остановить", – написал в социальных сетях депутат Рады Роман Лозинский.

Мир
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