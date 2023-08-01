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    В мире

    Очередная атака дронов на район "Москва-Сити", причинен ущерб

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    Очередная атака дронов на район
    AP

    В ночь на вторник, 1 августа, была осуществлена очередная атака на цели в Москве с применением беспилотных самолетов. В частности, дрон-камикадзе попал в одну из башен "Москва-Сити".

    В телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина заявлено: "Нарушено остекление 150 кв. м. Информации о пострадавших нет". Дрон повредил фасад здания на уровне 21 этажа.

    Тот же источник сообщает, что несколько БПЛА были сбиты средствами ПВО при попытке пролета в Москву.

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    В минобороны РФ заявили: "Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области". Утверждается, что два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. "Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити", – сказано в заявлении минобороны РФ.

    Информация о последствиях этой атаки уточняется.

    Судя по имеющимся данным, украинский беспилотник врезался в IQ-башню в "Москва-Сити". Эту же башню украинские БПЛА атаковали двумя днями ранее. Поэтому заявления минобороны РФ о том, что беспилотник был "подавлен", звучат неубедительно. Это больше похоже не целенаправленные удары по одному из офисных зданий.

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    Напомним, что 30 июля район "Москва-Сити" также был атакован дронами. Тогда и мэрия Москвы, и минобороны РФ тоже заявляли, что все БПЛА были либо сбиты, либо подавлены средствами РЭБ. Но в результате атаки были повреждены два здания – башни IQ-квартала, где расположены несколько федеральных министерств, и "Око-2".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 Июля 2023
    Москва вновь атакована беспилотниками, причинен ущерб комплексу "Москва-Сити"
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