Иран распространял в соцсетях прейскурант терактов против израильской делегации в Париже

Национальная служба кибербезопасности Израиля сообщила, что ей удалось добиться удаления из социальных сетей кампании, в рамках которой предлагалось вознаграждение за нападения на членов израильской делегации на Олимпиаде-2024 в Париже.

За убийство или похищение израильского спортсмена или члена делегации предлагалось 40 тысяч евро, за диверсию против транспортных средств израильской делегации – 10 тысяч евро, за причинение материального ущерба делегации – 5 тысяч евро, за организацию толпы у отелей, в которых размещаются члены делегации, или на их пути к местам соревнований – 3000 евро, за кражу имущества делегации – 2500 евро, за наблюдение и отслеживание перемещений членов делегации – 1000 евро, за оскорбительные выкрики и за расклеивание антиизраильских листовок в публичных местах – 500 евро.

Кампания распространялась с помощью специально созданного сайта и учетных записей в социальных сетях Facebook, X, Telegram. По оценкам специалистов, за кампанией стоят иранские структуры, которые проводят массированную атаку на израильских спортсменов в киберпространстве, включая угрозы, хищение личных данных и т.д.