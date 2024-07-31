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Олимпиада. После ликвидации Ханийи усилена охрана израильской делегации

время публикации: 31 июля 2024 г., 11:46 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 11:46
Олимпиада. После ликвидации Ханийи усилена охрана израильской делегации
AP Photo/Daniel Cole

После ликвидации в Иране главы политбюро террористической группировки ХАМАС Исмаила Ханийи усилены меры по охране израильских спортсменов, участвующих в Парижской олимпиаде.

Увеличено число охранников, обеспечивающих безопасность израильтян, сообщаетYnet.

По данным источника, израильские спортсмены могут стать "объектом мести террористов".

Служба безопасности ужесточила инструкции для членов израильской делегации.

Представитель сил безопасности заявил, что проводится ежедневная оценка ситуации, в соответствии с ней определяются инструкции и меры безопасности.

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