Bloomberg: в списках на обмен есть имя Владимира Кара-Мурзы

Агентство Bloomberg передает, что в списках обмена заключенными между США и РФ, который осуществляется сегодня, 1 августа, есть имя правозащитника и публициста Владимира Кара-Мурзы.

Официально это пока не подтверждено.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти РФ освободили американского журналиста, сотрудника Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена заключенными.