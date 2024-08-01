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Мир

Bloomberg: в списках на обмен есть имя Владимира Кара-Мурзы

время публикации: 01 августа 2024 г., 15:43 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 15:51
Bloomberg: в списках на обмен есть имя Владимира Кара-Мурзы
AP Photo

Агентство Bloomberg передает, что в списках обмена заключенными между США и РФ, который осуществляется сегодня, 1 августа, есть имя правозащитника и публициста Владимира Кара-Мурзы.

Официально это пока не подтверждено.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти РФ освободили американского журналиста, сотрудника Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена заключенными.

Мир
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Bloomberg: власти РФ освободили Эвана Гершковича и Пола Уилана