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Мир

Первые в мире: в Бельгии секс-работники получили социальные права, выплаты за роды и пенсию

Сексуальное насилие
время публикации: 01 декабря 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 18:31
Первые в мире: в Бельгии секс-работники получили социальные права, выплаты за роды и пенсию
AP Photo/Franka Bruns

В Бельгии в воскресенье, 1 декабря, вступил в силу закон о социальных правах для секс-работников, в соответствии с которым впервые в мире секс-работники получили право на выплаты за роды и по уходу за ребенком, а также больничные и пенсионные выплаты. Таким образом, секс-работников приравняли в трудовых правах ко всем остальным работникам, положив конец их правовой дискриминации.

Как сообщает The Guardian, в мае бельгийские законодатели проголосовали за предоставление секс-работникам тех же трудовых прав, что и всем другим работникам, чтобы пресечь злоупотребления и эксплуатацию.

Этот закон должен заполнить правовой вакуум, возникший в 2022 году после декриминализации проституции в Бельгии, которая была утверждена без предоставления секс-работникам какой-либо социальной защиты и трудовых прав, таких как медицинское страхование, пособие по безработице и пенсионное страхование.

Бельгийский союз секс-работников назвал закон "огромным шагом вперед, который положит конец правовой дискриминации секс-работников". Однако правозащитные и феминистские организации критикуют закон, подчеркивая, что вместо борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми, он "упорядочивает" их.

Согласно принятому в 2022 году закону, работодатели должны иметь положительную репутацию и юридический адрес в Бельгии, они должны обеспечивать помещения тревожными кнопками, чистым бельем, душевыми и презервативами. Данный закон не распространяется на работу на дому, стриптиз и порнографию. Секс-работники имеют право отказываться от партнеров или выполнения определенных действий, они могут в любой момент прекратить взаимодействие, и за такие отказы их нельзя уволить.

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