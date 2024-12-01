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Мир

Салливан отказался назвать сроки возможного соглашения между Израилем и ХАМАСом

ХАМАС
США
Заложники
время публикации: 01 декабря 2024 г., 17:37 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 17:40
Салливан отказался назвать сроки возможного соглашения между Израилем и ХАМАСом
AP Photo/Ben Curtis

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье, 1 декабря, заявил, что не может назвать сроки одобрения возможного соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАСом.

В интервью NBC News Салливан сказал: "Мы будем работать круглосуточно над прекращением огня и возвращением заложников в Газе... Я не буду делать предсказаний о форме соглашения, его сроках... Мы надеемся, что сможем выработать соглашение о перемирии и по заложникам, но пока оно еще не готово".

На прошлой неделе президент США Джо Байден сообщил, что в ближайшие дни США и их союзники намерены добиться прекращения огня в секторе Газы – после того, как 27 ноября вступило в силу достигнутое при посредничестве США прекращение огня в Ливане. "В ближайшие дни США вместе с Турцией, Египтом, Катаром, Израилем и другими предпримут еще одну попытку по достижению прекращению огня в Газе, освобождению заложников и окончанию войны с отстранением ХАМАСа от власти в секторе", – написал он в социальной сети X.

Джейк Салливан тогда же рассказал, что работа над этим будет начата уже 27 ноября. "Президент Байден намерен уже сегодня приступить к работе, поручив своим посланникам связаться с посланниками Турции, Катара, Египта и других региональных игроков", – заявил он.

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