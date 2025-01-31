Обнаружены "черные ящики" разбившегося в Вашингтоне самолета. Причины авиакатастрофы выясняются

Обнаружены оба бортовых самописца – речевой и параметрический – пассажирского самолета American Airlines, упавшего в реку Потомак в Вашингтоне после столкновения с военным вертолетом, передает ABC News.

"Черные ящики" отправлены на изучение в лабораторию Национального совета США по безопасности на транспорте, занимающегося расследованием авиакатастрофы, сообщил телеканалу информированный источник. По всей видимости, отчет будет опубликован в течение ближайших 30 дней.

По мнению экспертов, на данном этапе рано делать выводы о причинах авиакатастрофы.

Многие комментаторы, в том числе президент США Дональд Трамп, отмечают странное поведение экипажа военного вертолета, который не реагировал на запросы диспетчеров аэропорта имени Рейгана, предупреждавших об опасном сближении с заходящим на посадку пассажирским самолетом.

Вечером 29 января в Вашингтоне около аэропорта имени Рейгана столкнулись в воздухе пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, дочерней компании American Airlines, следовавший рейсом American Eagle 5342 из в Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, и военный вертолет Sikorsky UH-60L Black Hawk, летевший из форта Бивер, штат Вирджиния (около 40 км от Вашингтона). Столкновение произошло примерно в полумиле от посадочной полосы. Последовал взрыв. Затем самолет упал в реку и разломился на две части. В результате авиакатастрофы погибли 67 человек – 60 пассажиров и четверо членов экипажа гражданского самолета, а также трое военных летчиков, находившихся в вертолете. Среди погибших было не менее 14 фигуристов и их тренеров (в том числе известные в прошлом спортсмены, ранее проживавшие в России), возвращавшихся с чемпионата США.

Расследованием инцидента занимаются FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте. Министр обороны США Пит Хегсет заявлял о расследовании авиакатастрофы над Вашингтоном по линии своего ведомства.

В ФБР отвергли предположения о том, что авиакатастрофа в Вашингтоне произошла из-за действий террористов.

При этом диспетчерская служба аэропорта имени Рейгана заявляет, что предупреждала экипаж вертолета об опасном сближении с приземляющимся самолетом. Но реакции не было.

Сведения о находившихся на борту самолета

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова (52) и Вадим Наумов (55) находились на борту упавшего в Вашингтоне самолета, передает ТАСС. Шишкова и Наумов многие годы работали тренерами в США. Они проживали в Америке с 1998 года. Вместе с ними был их сын Максим.

На борту упавшего в Вашингтоне самолета находилась известная в прошлом советская фигуристка Инна Волянская, занимавшая пост тренера в команде Ashburn Ice House из Вирджинии. Она, как и ее коллеги, возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию.

Также в самолете летела фигуристка Алиса Ефимова, ранее выступавшая за Россию.

В общей сложности, на борту самолета находились не менее 14 спортсменов-фигуристов и их тренеры. Они участвовали в чемпионате США.