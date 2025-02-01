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Мир

Минюст РФ объявил "иноагентами" педагога Зицера, историка Раевского, ряд журналистов и блогеров

время публикации: 01 февраля 2025 г., 00:05 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 05:54
Дима Зицер
"Детский недетский вопрос"
Владимир Раевский
"Детский недетский вопрос"

31 января министерство юстиции РФ пополнило реестр так называемых "иностранных агентов". Среди внесенных в этот список оказались несколько граждан Израиля.

Как сообщает "Свобода", в список внесены педагог Вадим (Дима) Зицер, историк Владимир Раевский, журналист расследовательского проекта "Система" (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) Дмитрий Сухарев, внештатный корреспондент Русской и Северо-Кавказской служб РСЕ/РС Андрей Новашов, журналисты Русской службы Би-би-си Илья Абишев и Елизавета Фохт-Бабушкина, блогер Антон Суворкин.

По версии минюста РФ, все они "принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, выступали против специальной военной операции на Украине, призывал к поддержке Вооруженных Сил Украины", а также сотрудничают с иностранными СМИ или с организациями, уже признанными "иноагентами". Минюст также упоминает, что многие из новых "иноагентов" живут за границей.

Мир
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