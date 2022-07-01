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    Досуг

    "Наша задача – быть счастливыми". Владимир Раевский в передаче "Детский недетский вопрос"

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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стал Владимир Раевский – журналист, телеведущий, продюсер, недавно репатриировавшийся в Израиль из России.

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    Отвечая на детский вопрос о войне, он говорит: "Воюют люди слабые, не уверенные в себе, не нашедшие согласия с собой".

    О смешном. "Гомерически смешно всё, что делают люди. Всё, когда они не причиняют боль другому человеку... Я смотрю на мир, как на комедию".

    О счастье. "Наша задача – быть счастливыми". При этом Раевский вспоминает фразу драматурга Александра Володина (Лифшица): "Стыдно быть несчастливым". А вскоре упоминает, что Андрей Платонов писал своей жене: "Жить надо так, как будто рядом случилось большое горе". "Но платоновская правда жизни не отменяет володинского идеализма", – полагает Владимир Раевский.

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    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Владимиром Раевским

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

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