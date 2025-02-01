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Мир

Житель Приморья получил пять суток ареста за то, что одобрил в соцсети действия Израиля в Газе

Россия
время публикации: 01 февраля 2025 г., 17:49 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 17:55
Житель Приморья получил пять суток ареста за то, что одобрил в соцсети действия Израиля в Газе
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Житель Приморья получил пять суток административного ареста за "разжигание национальной и религиозной вражды при обсуждении действий Израиля в Газе в соцсети", сообщает Stmegi со ссылкой на Антитеррористическую комиссию Приморья.

В январе 2025 года житель Владивостока, являющийся активным пользователем социальных сетей, высказал свою поддержку действиям Израиля в секторе Газы. На следующий день он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"Суд Ленинского района города Владивостока признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения. Статья 20.3.1 КоАП РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Назначено наказание в виде административного ареста на 5 суток в ИВС УМВД России по Владивостоку", – говорится в сообщении.

Мир
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