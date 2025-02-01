x
01 февраля 2025
|
последняя новость: 17:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 февраля 2025
|
01 февраля 2025
|
последняя новость: 17:07
01 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Нальчике "ветеран СВО" забил до смерти 87-летнюю женщину

Война в России
время публикации: 01 февраля 2025 г., 16:35 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 16:43
В Нальчике "ветеран СВО" забил до смерти 87-летнюю женщину
AP Photo/Dmitri Lovetsky

В Нальчике убита 87-летняя женщина. Родственники погибшей рассказали, что 30 января на улице на Нину С., вышедшую на прогулку, набросился 23-летний Рустам Н., которы избивал ее в течение 20 минут, пока она не умерла, сообщает "Медуза".

По словам родных погибшей, Рустам недавно вернулся с войны в Украине из-за ранения. Перед нападением, по их данным, он употреблял наркотики. Нападавшего задержали. Его отец работает в местном управлении ФСИН, однако после произошедшего подал рапорт об увольнении.

Дело об убийстве в Нальчике взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. В распространенном информационным центром СК России сообщении говорится, что "30 января текущего года в городе Нальчике местный житель, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, избил пожилую женщину, имеющую статус "дитя войны", после чего задушил ее и скрылся".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 октября 2024

В России "ветеран СВО" убил мать своего ребенка за то, что она "оскорбляла Путина и военных"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 августа 2024

В Пермской области ветеран "СВО" задержан по подозрению в убийстве женщины и ребенка
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 10 июня 2022

Прокуратура Украины: российский военный убил мирного жителя и украл награды 96-летнего ветерана