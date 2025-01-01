Во Флориде предотвращен теракт в филиале еврейской организации

В среду, 1 января, телеканал CBS News передал, что накануне еврейского праздника Ханука во Флориде был предотвращен теракт против филиала Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC).

Как следует из материалов обвинительного заключения, 22 и 23 декабря житель житель Гейнсвилла Форест Пембертон в рамках подготовки теракта дважды приезжал к офисам AIPAC в Плантейшн. Он планировал вернуться сюда позже, чтобы устроить бойню.

Форест Пембертон был арестован 25 декабря, при обыске у него были изъяты три единицы огнестрельного оружия и боеприпасы.

26 декабря во время допроса Пембертона следователи ФБР спросили задержанного, намеревался ли он после бойни покончить с собой, на что Пембертон ответил, что не продумывал так тщательно свои действия.

В сообщении телеканала отмечается, что в обвинительном заключении не упоминается, что речь идет именно об AIPAC, но это вытекает из заявлений ФБР и AIPAC, кроме того, указанный в обвинительном заключении адрес в Плантейшн совпадает с адресом еврейской организации.

Американо-израильский комитет поблагодарил ФБР за предотвращение теракта.