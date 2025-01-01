Теракт в Новом Орлеане: на машине террориста был флаг "Исламского Государства"

Полиция и ФБР выясняют миграционный статус подозреваемого в совершении автомобильного теракта в новогоднюю ночь в Новом Орлеане: напомним, водитель грузовика на полной скорости врезался в толпу людей во Французском квартале, убив не менее десяти человек и ранив более 35. После этого он вышел из кабины и начал стрелять по убегающим людям, нападавший был убит в перестрелке с полицейскими, двое из которых также получили ранения.

FOX News сообщает, что грузовик, используемый при нападении, был с техасскими лицензионнеыми номерами, он был зафиксирован пересекающим границу США из мексиканского города Пьедрас-Неграс в Игл-Пасс, штат Техас, за два дня до нападения.

При этом следствие пока не может подтвердить, что именно террорист управлял автомобилем, когда тот въезжал на территорию США. Правоохранительные органы не готовы также сообщить иммиграционный статус подозреваемого.

Представители полиции подтвердили, что на месте происшествия были также найдены несколько взрывных устройств, которые выглядели работоспособными. На кузове грузовика-пикапа, который террорист использовал для совершения нападения, установлен высокий белый шест, на котором повязано черное полотнище с белыми символами – очень похожее на флаг "Исламского государства". Однако в официальных сообщениях не говорят о причастности террориста к деятельности этой международной группировки.

Напомним, ФБР официально объявило происшествие терактом. Подчеркивается, что на улице, которая часто используется как пешеходная, были установлены специальные заграждения, однако водитель смог их объехать. Предположительно, он сидел за рулем пикапа Ford F-150 Lightning. Сведений о личности злоумышленника на данном этапе нет.