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NBC News: только если жена Байдена посоветует ему выйти из гонки, он согласится

время публикации: 30 июня 2024 г., 08:11 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 08:30
NBC News: только если жена Байдена посоветует ему выйти из гонки, он согласится
AP Photo/Evan Vucci

В воскресенье, 30 июня, в Кэмп-Дэвиде 81-летний президент США Джо Байден обсудит со своей семьей – следует ли ему баллотироваться на второй срок, пишет сайт телеканала NBC News.

Один из источников говорит: единственный человек, которого Байден послушает, это первая леди – Джилл. Если она решит, что надо выйти из президентской гонки, так и будет.

Публично Джилл Байден до сих пор всячески поддерживала решение Джо Байдена идти на второй срок. Причем даже после провальных первых дебатов с Дональдом Трампом она пыталась демонстрировать всем своим видом, что всё хорошо и идет по плану.

В публикации, которую подготовили Кэрол Ли, Кристен Велкер, Джонатан Аллен, Майк Мемоли и Моника Альба, сказано, что поездка в семейный дом в Кэмп-Дэвиде планировалась Джо и Джилл еще до дебатов. Поздно вечером в субботу они прибыли в дом, где их ждали дети и внуки. Семейный совет запланирован на воскресенье.

На данный момент практически все лидеры Демократической партии заявляют о своей поддержке Джо Байдена. Поддержку ему выражают и экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон. Но источники в демпартии признают, что все они обеспокоены состоянием Байдена и его способностью продолжать исполнять президентские полномочия.

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