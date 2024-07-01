Десантные корабли ВМС США следуют в восточное Средиземноморье
время публикации: 01 июля 2024 г., 10:58 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 11:07
Универсальный десантный корабль Wasp LHD1 ВМС США, десантный корабль-док Oak Hill и десантно-транспортный корабль-док New York (LPD 21) с морпехами 24-го экспедиционного подразделения на борту, следуют в Восточное Средиземноморье для возможной эвакуации американских граждан из Ливана и Израиля в случае начала "большой войны" между ЦАХАЛом и "Хизбаллой".
На палубе корабля Wasp размешены штурмовики вертикального взлёта Harrier II AV-8B, а также военно-транспортные вертолеты.