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Мир

В Азербайджане задержаны сотрудники канала "Россия сегодня"

Россия
Азербайджан
время публикации: 01 июля 2025 г., 16:29 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 16:34
В Азербайджане задержаны сотрудники канала "Россия сегодня"
AP Photo/Rafiq Maqbool

Как передает агентство APA, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД в Бакинском филиале информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан"), задержаны семь человек.

По информации агентства, возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Арестованы два человека, еще пятеро человек привлечены к уголовной ответственности.

30 июня были арестованы исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Власти Азербайджана утверждают, что речь идет о сотрудниках ФСБ, которые работали в Баку под прикрытием.

Мероприятия против российского пропагандистского канала стали ответом на арест в Екатеринбурге десятков выходцев из Азербайджана по подозрению в членстве в "этнической преступной группе", в 2010-2011 годах занимавшейся убийствами.

Мир
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