В Москве "заочно арестовали" блогера Илью Варламова

Во вторник, 1 июля, уголовное дело блогера Ильи Варламова "о нарушении деятельности иноагентов и фейках о ВС РФ" было направлено в суд, он заочно арестован, сообщает прокуратура Москвы.

В сообщении сказано: "Ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статье 330.1 УК РФ... и пункту "д" части 2 статье 207.3 УК РФ... Уголовное дело будет направлено в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении Варламова, объявленного в межгосударственный розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

Варламов был признан иностранным агентом в РФ в марте 2023 года. В ноябре 2024-го прокуратура Москвы сообщила о возбуждении против него уголовного дела.

После начала развязанной Россией войны против Украины Илья Варламов покинул Российскую Федерацию.