x
01 июля 2025
|
последняя новость: 13:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июля 2025
|
01 июля 2025
|
последняя новость: 13:36
01 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Москве "заочно арестовали" блогера Илью Варламова

Судебные решения
Россия
время публикации: 01 июля 2025 г., 13:06 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 13:10
В Москве "заочно арестовали" блогера Илью Варламова
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Во вторник, 1 июля, уголовное дело блогера Ильи Варламова "о нарушении деятельности иноагентов и фейках о ВС РФ" было направлено в суд, он заочно арестован, сообщает прокуратура Москвы.

В сообщении сказано: "Ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статье 330.1 УК РФ... и пункту "д" части 2 статье 207.3 УК РФ... Уголовное дело будет направлено в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении Варламова, объявленного в межгосударственный розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

Варламов был признан иностранным агентом в РФ в марте 2023 года. В ноябре 2024-го прокуратура Москвы сообщила о возбуждении против него уголовного дела.

После начала развязанной Россией войны против Украины Илья Варламов покинул Российскую Федерацию.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 ноября 2024

В России возбуждено уголовное дело против "иностранного агента" Ильи Варламова