В Индии у пассажира самолета в багаже обнаружили 16 живых змей

Таможенные сотрудники в Мумбаи сообщили, что задержали пассажира рейса из Таиланда, пытавшегося провезти в страну живых змей, пишет CBS News. Мужчина, прилетевший 29 июня, был арестован, сообщили в таможенной службе. В настоящее время продолжается расследование.

Среди изъятых змей были виды, популярные среди торговцев экзотическими питомцами. Большинство из них были неядовиты или обладали слабым ядом, не представляющим опасности для человека. В соцсетях ведомство опубликовало фотографии изъятых рептилий. Среди них были подвязочные змеи, калифорнийская королевская змея с полосами, носороговая крысиная змея, а также кенийский песчаный удав.

В аэропорту Мумбаи сотрудники таможни обычно сталкиваются с попытками провоза контрабандного золота, наличности или каннабиса. Однако в последнее время все чаще фиксируются случаи нелегального ввоза диких животных. В начале июня таможенники задержали пассажира, пытавшегося провезти десятки ядовитых гадюк, прибывших из Таиланда. Спустя несколько дней был остановлен другой путешественник, в багаже которого обнаружили около 100 животных, включая ящериц, нектарниц и древесных опоссумов.

В феврале на таможне был задержан мужчина, пытавшийся провезти пять сиамангских гиббонов – небольших приматов, обитающих в лесах Индонезии, Малайзии и Таиланда. Эти редкие животные, находящиеся под угрозой исчезновения по классификации Международного союза охраны природы, были спрятаны в пластиковом контейнере, помещенном в тележку с багажом. А в ноябре власти обнаружили пассажира с живым грузом – в его сумке находились 12 черепах.