В России возбуждено уголовное дело против "иностранного агента" Ильи Варламова

Прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Ильи Варламова по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ: уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

Варламов был признан иностранным агентом в марте 2023 года. Согласно сообщению российского министерства юстиции, он "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников".

В сентябре 2024 года прокуратура сообщила, что Варламов в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, поскольку в нарушение требований законодательства продолжил публиковать сообщения в социальных сетях без плашки о том, что его объявили иностранным агентом.

После начала развязанной Россией войны против Украины Варламов покинул Российскую Федерацию.