Первая группа израильских спасателей прибыла в Венесуэлу

Первая группа израильских спасателей приземлилась в Венесуэле. Делегацию возглавляют посол Израиля в Мексике Йоад Маген и начальник Командования тыла Эльад Эдри.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что сразу после прибытия члены делегации начали рабочие встречи с представителями местных властей и экстренных служб для оценки ситуации и планирования совместных действий.

В ближайшие дни в Венесуэлу должны прибыть остальные члены израильской делегации.