Первая группа израильских спасателей прибыла в Венесуэлу
время публикации: 01 июля 2026 г., 21:21 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 21:21
Первая группа израильских спасателей приземлилась в Венесуэле. Делегацию возглавляют посол Израиля в Мексике Йоад Маген и начальник Командования тыла Эльад Эдри.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что сразу после прибытия члены делегации начали рабочие встречи с представителями местных властей и экстренных служб для оценки ситуации и планирования совместных действий.
В ближайшие дни в Венесуэлу должны прибыть остальные члены израильской делегации.
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