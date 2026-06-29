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Мир

В Венесуэле через четыре дня после землетрясений спасены мужчина и его сын

Землетрясения
Венесуэла
время публикации: 29 июня 2026 г., 05:48 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 05:51
В Венесуэле через четыре дня после землетрясений спасены мужчина и его сын
AP Photo/Matias Delacroix

В Венесуэле спасатели извлекли из-под завалов мужчину и его сына-подростка примерно через четыре дня после двух мощных землетрясений, обрушившихся на север страны. По данным AFP и Reuters, их нашли живыми в штате Ла-Гуайра, примерно в 40 километрах к северу от Каракаса. Операция по их спасению продолжалась около 12 часов.

По последним данным властей, число погибших в результате землетрясений достигло 1450 человек, более 3150 получили ранения. Ранее сообщалось о десятках тысяч пропавших без вести. Ла-Гуайра, где зафиксированы самые тяжелые разрушения, остается одним из главных районов поисково-спасательных работ.

Президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что властям удалось восстановить подключение значительной части штата Ла-Гуайра к национальной энергосистеме. По данным властей, в результате землетрясений были серьезно повреждены сотни зданий. Спасательные работы продолжаются при участии иностранных команд.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли вечером 24 июня. Спасатели продолжают искать выживших, хотя специалисты отмечают, что после первых 72 часов шансы обнаружить людей живыми под завалами резко снижаются.

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