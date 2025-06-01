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В Киеве послу Израиля была вручена премия "Человек года"

время публикации: 01 июня 2025 г., 14:07 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 14:07
В Киеве послу Израиля была вручена премия "Человек года"
Посольство Израиля в Украине

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский удостоен почетного звания "Человек года" "за значительный вклад в развитие и поддержку гуманитарных, партнерских и дружеских отношений с Украиной".

Церемония проходила в субботу, 31 мая, в Киеве. Награду вручал бывший посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.

Михаэль Бродский отметил: "Эта премия – благодарность всем израильтянам, поддерживающим Украину с первого дня войны. Врачам, работавшим в полевом госпитале, психологам и социальным работникам, передающим свой опыт украинским коллегам. Тем, кто занимался протезированием и реабилитацией раненых украинских военных, лечил украинских детей в израильских больницах. И сотням израильских добровольцев, не ждавшим приглашения и приехавшим по зову сердца помочь попавшим в беду людям".

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