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Мир

В Бабьем Яре прошла церемония памяти жертв Холокоста

Украина
Холокост
время публикации: 27 января 2025 г., 09:28 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 09:35
В Бабьем Яре прошла церемония памяти жертв Холокоста
Фото из тг-канала М.Бродского

Утром 27 января в Бабьем Яре прошла официальная церемония, приуроченная к международному Дню памяти жертв Холокоста. В церемонии участвовал президент Украины Владимир Зеленский и послы иностранных государств, в том числе посол Израиля Михаил Бродский.

Международный день памяти жертв Холокоста – международный день ООН, который отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря "Освенцим" советскими войсками. Памятный день был установлен в 2005 году.

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