x
01 июня 2025
|
последняя новость: 14:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июня 2025
|
01 июня 2025
|
последняя новость: 14:37
01 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

NEXTA сообщает о пожарах и взрывах на стратегической авиабазе "Оленья" в России

Война в Украине
Война в России
время публикации: 01 июня 2025 г., 13:52 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 14:01
NEXTA сообщает о пожарах и взрывах на стратегической авиабазе "Оленья" в России
Соцсети

В районе стратегической авиабазы "Оленья" в Мурманской области зафиксированы взрывы и густое задымление. По предварительным данным, речь может идти об ударе дронов, передает NEXTA Live.

В сообщении отмечается, что "Оленья" – один из ключевых объектов стратегической авиации РФ, где базируются носители ядерного оружия.

"Официальных комментариев пока нет. Но если информация подтвердится – это один из самых чувствительных ударов по военной инфраструктуре России за всё время войны", – сказано в публикации.

Несколько дней назад сообщалось, что на аэродроме "Оленья" зафиксировали скопление стратегической авиации РФ – около 40 самолетов Ту-22М3 и 11 Ту-95МС. По всей видимости, российские ВВС рассчитывали, что такой вариант базирования – на большом удалении от границы с Украиной – позволит обеспечить безопасность стратегической авиации.

Напомним, что еще в сентябре 2022 года израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, передала в СМИ снимки, на которых была показана российская авиабаза "Оленья", расположенная на Кольском полуострове, недалеко от Оленегорска, примерно в 100 км от границы с Финляндией. 21 августа 2022 года было зафиксировано присутствие на этой авиабазе четырех стратегических бомбардировщиков Ту-160. 25 сентября 2022 года к ним добавили еще три бомбардировщика Ту-95. По данным ImageSat International, эти бомбардировщики были переброшены на авиабазу "Оленья" с авиабазы "Энгельс" в Саратовской области, на юго-западе России.

Армия РФ многократно использовала бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 для нанесения ударов по целям на территории Украины.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июня 2025

Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1194-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июня 2025

Обрушения железнодорожных мостов в РФ. СКР заявляет о диверсиях
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июня 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1194-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 сентября 2024

Губернатор Чибис подтвердил атаку БПЛА по Мурманской области. Возможная цель – авиабаза "Оленья"
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 сентября 2022

Спутниковые снимки ImageSat: армия РФ перебрасывает стратегические бомбардировщики из Саратовской области на Кольский полуостров