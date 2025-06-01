NEXTA сообщает о пожарах и взрывах на стратегической авиабазе "Оленья" в России

В районе стратегической авиабазы "Оленья" в Мурманской области зафиксированы взрывы и густое задымление. По предварительным данным, речь может идти об ударе дронов, передает NEXTA Live.

В сообщении отмечается, что "Оленья" – один из ключевых объектов стратегической авиации РФ, где базируются носители ядерного оружия.

"Официальных комментариев пока нет. Но если информация подтвердится – это один из самых чувствительных ударов по военной инфраструктуре России за всё время войны", – сказано в публикации.

Несколько дней назад сообщалось, что на аэродроме "Оленья" зафиксировали скопление стратегической авиации РФ – около 40 самолетов Ту-22М3 и 11 Ту-95МС. По всей видимости, российские ВВС рассчитывали, что такой вариант базирования – на большом удалении от границы с Украиной – позволит обеспечить безопасность стратегической авиации.

Напомним, что еще в сентябре 2022 года израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, передала в СМИ снимки, на которых была показана российская авиабаза "Оленья", расположенная на Кольском полуострове, недалеко от Оленегорска, примерно в 100 км от границы с Финляндией. 21 августа 2022 года было зафиксировано присутствие на этой авиабазе четырех стратегических бомбардировщиков Ту-160. 25 сентября 2022 года к ним добавили еще три бомбардировщика Ту-95. По данным ImageSat International, эти бомбардировщики были переброшены на авиабазу "Оленья" с авиабазы "Энгельс" в Саратовской области, на юго-западе России.

Армия РФ многократно использовала бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 для нанесения ударов по целям на территории Украины.