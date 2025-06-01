x
01 июня 2025
|
последняя новость: 12:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июня 2025
|
01 июня 2025
|
последняя новость: 12:53
01 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Обрушения железнодорожных мостов в РФ. СКР заявляет о диверсиях

Россия
Железные дороги
Война в России
время публикации: 01 июня 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 12:34
Обрушения железнодорожных мостов в РФ. СКР заявляет о диверсиях
Russian Emergency Ministry Press Service telegram channel via AP

Поздно вечером 31 мая и в ночь на 1 июня в РФ произошли обрушения двух железнодорожных мостов – в Брянской и Курской областях. Есть жертвы.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) заявляет о подрывах.

"31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди... В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3:00 также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника", – сказала представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области погибли семь человек, около 70 пострадали, в числе пострадавших трое детей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Обрушение произошло в Выгоничском районе. Был поврежден пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климов – Москва. Среди погибших машинист локомотива.

В Железногорском районе Курской области во время движения грузового состава произошло обрушение железнодорожного моста. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявлял: "Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июня 2025

В Курской области обрушился железнодорожный мост
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июня 2025

Обрушение моста на поезд в Брянской области РФ: не менее семи погибших, десятки пострадавших