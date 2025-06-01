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Мир

Президентские выборы в Польше: разрыв между кандидатами – меньше статистической погрешности

Польша
Европейский Союз
время публикации: 01 июня 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 10:28
Президентские выборы в Польше: разрыв между кандидатами – меньше статистической погрешности
AP Photo/Aleksander Kalka

В Польше 1 июня проходит второй раунд президентских выборов. Либеральному мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому противостоит представитель консервативной оппозиции, евроскептик Кароль Навроцкий, глава института Национальной памяти. Разрыв между ними менее статистической погрешности.

Польша – крупнейшее государство Восточной Европы, и исход голосования будет иметь влияние во всем регионе. Победа Навроцкого будет означать дальнейшее усиление "трампистких" сил на континенте. Предполагается, что последствием разногласий между ним и премьер-министром Дональдом Туском станет отставка правительства и новые парламентские выборы.

Победа Тшасковского сулит консолидацию либеральных и проевропейских сил не только в Польше, но и в регионе. Она продемонстрирует, что наступление радикальных консерваторов в Восточной Европе приостановлено, и что победа Никушора Дана на президентских выборах в Румынии была неслучайной.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 мая 2025

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