Операция "Паутина": атакованы четыре стратегические авиабазы России

В воскресенье, 1 июня 2025 года была проведена масштабная спецоперация, в ходе которой были атакованы четыре российских аэродрома в разных регионах. Судя по всему, операция была осуществлена Службой безопасности Украины.

Украинские СМИ приводят название этой спецоперации: "Паутина".

Были атакованы стратегические авиабазы "Оленья" в Мурманской области, "Белая" в Иркутской области, "Дягилево" в Рязанской области, "Иваново" (Северный) в Ивановской области.

На всех четырех аэродромах базировалась стратегическая авиация ВС РФ – бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160, самолеты А-50, Ту-154 и др.

Причинен значительный ущерб, масштабы которого уточняются. Но уже очевидно, что поражено множество самолетов. В частности, украинское агентство УНIАН заявляет о повреждении более 40 самолетов. По кадрам с мест событий трудно подтвердить или опровергнуть эти данные.

Потери самолетов Ту-95МС и Ту-22М3 для России невосполнимы, так как они больше не производятся.

Судя по публикациям российских СМИ, атаки осуществлялись путем запуска роев БПЛА через крыши контейнеров на фурах, проехавших на территорию России. Причем FPV-дроны запускали в непосредственной близости от стратегических объектов.

Агентство "Интерфакс-Украина" пишет: СБУ "отработала" в воскресенье, 1 июня, сразу по 4 военным аэродромам РФ. Как сообщают источники агентства "Интерфакс-Украина", сейчас самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". "Благодаря Малюку (глава СБУ Василий Малюк) в РФ теперь поняли истинное значение слова "демилитаризация"", – сказал собеседник агентства.

Речь идет о самой масштабной операции СБУ на территории России с начала войны, которая была развязана режимом Путина 24 февраля 2022 года.

Напомним, что сегодня также в результате диверсий были подорваны железнодорожные мосты в Брянской и Курской областях. Есть многочисленные жертвы.