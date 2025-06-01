x
01 июня 2025
|
последняя новость: 16:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июня 2025
|
01 июня 2025
|
последняя новость: 16:10
01 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Операция "Паутина": атакованы четыре стратегические авиабазы России

ВВС
Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 01 июня 2025 г., 15:03 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 16:15
Операция "Паутина": атакованы четыре стратегические авиабазы России
Кадр из видео/Соцсети

В воскресенье, 1 июня 2025 года была проведена масштабная спецоперация, в ходе которой были атакованы четыре российских аэродрома в разных регионах. Судя по всему, операция была осуществлена Службой безопасности Украины.

Украинские СМИ приводят название этой спецоперации: "Паутина".

Были атакованы стратегические авиабазы "Оленья" в Мурманской области, "Белая" в Иркутской области, "Дягилево" в Рязанской области, "Иваново" (Северный) в Ивановской области.

На всех четырех аэродромах базировалась стратегическая авиация ВС РФ – бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160, самолеты А-50, Ту-154 и др.

Причинен значительный ущерб, масштабы которого уточняются. Но уже очевидно, что поражено множество самолетов. В частности, украинское агентство УНIАН заявляет о повреждении более 40 самолетов. По кадрам с мест событий трудно подтвердить или опровергнуть эти данные.

Потери самолетов Ту-95МС и Ту-22М3 для России невосполнимы, так как они больше не производятся.

Судя по публикациям российских СМИ, атаки осуществлялись путем запуска роев БПЛА через крыши контейнеров на фурах, проехавших на территорию России. Причем FPV-дроны запускали в непосредственной близости от стратегических объектов.

Агентство "Интерфакс-Украина" пишет: СБУ "отработала" в воскресенье, 1 июня, сразу по 4 военным аэродромам РФ. Как сообщают источники агентства "Интерфакс-Украина", сейчас самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". "Благодаря Малюку (глава СБУ Василий Малюк) в РФ теперь поняли истинное значение слова "демилитаризация"", – сказал собеседник агентства.

Речь идет о самой масштабной операции СБУ на территории России с начала войны, которая была развязана режимом Путина 24 февраля 2022 года.

Напомним, что сегодня также в результате диверсий были подорваны железнодорожные мосты в Брянской и Курской областях. Есть многочисленные жертвы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июня 2025

Взрывы на стратегической авиабазе около Рязани
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июня 2025

Запуск БПЛА из фур: впервые атакована военная часть в Сибири
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июня 2025

Пожары и взрывы на стратегической авиабазе "Оленья" в России
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июня 2025

Обрушения железнодорожных мостов в РФ. СКР заявляет о диверсиях