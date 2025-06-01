Минобороны РФ объявило об частичном отражении украинских атак на пять аэродромов

Министерство обороны РФ опубликовало заявление, в котором признало, что 1 июня украинские беспилотники атаковали цели на пяти аэродромах в различных регионах России. Атаки на военные объекты названы "террористическими", утверждается, что некоторые атаки были отражены.

Цитируем заявление минобороны РФ: "Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны".

В воскресенье, 1 июня 2025 года была проведена масштабная спецоперация, в ходе которой были атакованы четыре российских аэродрома в разных регионах. Судя по всему, операция была осуществлена Службой безопасности Украины.

Украинские СМИ приводят название этой спецоперации: "Паутина".

Были атакованы стратегические авиабазы "Оленья" в Мурманской области, "Белая" в Иркутской области, "Дягилево" в Рязанской области, "Иваново" (Северный) в Ивановской области.

Самая дальняя цель, авиабаза "Белая", была поражена на удалении около 4700 км от границы Украины.

На всех четырех аэродромах базировалась стратегическая авиация ВС РФ – бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160, самолеты А-50, Ту-154 и др.

Причинен значительный ущерб, масштабы которого уточняются. Но уже очевидно, что поражено множество самолетов. В частности, украинское агентство УНIАН заявляет о повреждении более 40 самолетов. По кадрам с мест событий трудно подтвердить или опровергнуть эти данные.

Потери самолетов Ту-95МС и Ту-22М3 для России невосполнимы, так как они больше не производятся.

Судя по публикациям российских СМИ, атаки осуществлялись путем запуска роев БПЛА через крыши контейнеров на фурах, находившихся на территории России. Причем FPV-дроны запускали в непосредственной близости от стратегических объектов.

Агентство "Интерфакс-Украина" пишет: СБУ "отработала" в воскресенье, 1 июня, сразу по 4 военным аэродромам РФ. Как сообщают источники агентства "Интерфакс-Украина", сейчас самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". "Благодаря Малюку (глава СБУ Василий Малюк) в РФ теперь поняли истинное значение слова "демилитаризация"", – сказал собеседник агентства.

Речь идет о самой масштабной операции СБУ на территории России с начала войны, которая была развязана режимом Путина 24 февраля 2022 года.

Напомним, что сегодня также в результате диверсий были подорваны железнодорожные мосты в Брянской и Курской областях. Есть многочисленные жертвы.

Атаки были осуществлены накануне начала очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Российская делегация на эти переговоры вылетела.