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В Лондоне был задержан британский профессор-антисионист, вернувшийся с похорон Насраллы

Хизбалла
Антисемитизм
время публикации: 01 марта 2025 г., 13:07 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 13:20
В Лондоне был задержан британский профессор-антисионист, вернувшийся с похорон Насраллы
AP Photo/Bilal Hussein

23 февраля в Бейруте, среди участников массового прощания с лидером "Хизбаллы" Хасаном Насраллой, ликвидированным израильскими ВВС 27 сентября 2023 года, были несколько приглашенных, среди них – профессор из Великобритании Дэвид Миллер, сообщает "N12/Мако".

Миллер – известный пропагандист антисионизма, ранее преподававший в Бристольском университете, но уволенный по требованию еврейских студентов.

По возвращении из Бейрута он был задержан в аэропорту Хитроу в Лондоне.

По его словам, полицейские в штатском подчеркнули, что он задержан в рамках "борьбы с терроризмом". Миллер утверждал, что сотрудники правоохранительных органов пытались выяснить, поддерживает ли он терроризм и встречался ли с активистами запрещенных организаций". Миллер ответил, что присутствовал на похоронах Насраллы в качестве журналиста.

В настоящее время 60-летний Миллер работает на телеканале Press TV, рупоре официального Тегерана, и известен своими антиизраильскими взглядами.

Мир
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