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Израиль

ЦАХАЛ устроил "воздушный парад" над Бейрутом в день похорон Насраллы. Фото

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 23 февраля 2025 г., 16:40 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 16:43
ЦАХАЛ устроил "воздушный парад" над Бейрутом в день похорон Насраллы. Фото
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ устроил "воздушный парад" над Бейрутом в день похорон Насраллы. Фото
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ устроил "воздушный парад" над Бейрутом в день похорон Насраллы. Фото
Пресс-служба ЦАХАЛа
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Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля 23 февраля 2025 года устроили "воздушный парад" в небе над Бейрутом, были задействованы истребители F-35 и F-15.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала фотографии этой акции.

Ранее ливанские СМИ сообщали, что истребители израильских ВВС пролетали на низкой высоте над Бейрутом, где проходят похороны ликвидированного 27 сентября 2024 года генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы и его ближайшего сподвижника Хашема Сафи ад-Дина.

В то же время ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на востоке и юге Ливана.

ЦАХАЛ подчеркивает, что нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" в день похорон Насраллы не является нарушением соглашения о прекращении огня, так как по условиям договора "Хизбалла" не должна предпринимать действий по перевооружению и подготовке к ракетным ударам по Израилю, а атакованные сегодня ракетные установки в разных районах Ливана были направлены на Израиль.

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