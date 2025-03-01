The Washington Post: США рассматривают возможность прекращения военной помощи Украине

Белый дом рассматривает возможность приостановки всех текущих поставок военной помощи Украине, пишет издание The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Причиной рассмотрения этого вопроса, по мнению издания, стало резкое ухудшение отношений между Украиной и США после прошедшей накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом. По словам источника, Белый дом критикует Зеленского за "его неуступчивость в мирном процессе".

При этом собеседник The Washington Post отверг предположения о том, что конфронтация Трампа с Зеленским была намеренной – он отметил, что в Вашингтоне, напротив, создавали "позитивный фон" перед началом встречи: в частности, Трамп отказался от своих слов о том, что Зеленский является "диктатором".