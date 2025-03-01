x
01 марта 2025
|
последняя новость: 13:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 марта 2025
|
01 марта 2025
|
последняя новость: 13:07
01 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

The Washington Post: США рассматривают возможность прекращения военной помощи Украине

Украина
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 01 марта 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 12:29
28 февраля. Президент Украины покидает Белый дом после встречи с Трампом
AP Photo/Jose Luis Magana

Белый дом рассматривает возможность приостановки всех текущих поставок военной помощи Украине, пишет издание The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Причиной рассмотрения этого вопроса, по мнению издания, стало резкое ухудшение отношений между Украиной и США после прошедшей накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом. По словам источника, Белый дом критикует Зеленского за "его неуступчивость в мирном процессе".

При этом собеседник The Washington Post отверг предположения о том, что конфронтация Трампа с Зеленским была намеренной – он отметил, что в Вашингтоне, напротив, создавали "позитивный фон" перед началом встречи: в частности, Трамп отказался от своих слов о том, что Зеленский является "диктатором".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 марта 2025

"Демонстрация разобщенности выгодна диктатору Путину". Реакции на встречу Трампа и Зеленского
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 февраля 2025

CNN: Трамп через Рубио передал Зеленскому, что "ему пора покинуть Белый дом"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 февраля 2025

Зеленский покинул Белый дом досрочно. Трамп: "Он проявил неуважение к США"