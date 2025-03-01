"Демонстрация разобщенности выгодна диктатору Путину". Реакции на встречу Трампа и Зеленского

Президент Украины спустя несколько часов после обмена репликами на повышенных тонах с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом дал интервью телеканалу Fox News. Его цитирует УНИАН.

Отвечая на вопрос, не планирует ли он извиниться перед Трампом, Владимир Зеленский заявил, что не чувствует себя виноватым.

"Я уважаю президента и я уважаю американский народ. Я не думаю, что мы сделали что-то плохое", – сказал он.

В ответ на вопрос, жалеет ли он о перепалке с Трампом и Вэнсом, украинский лидер признал, что "это было не очень". Но вместе с тем, он подчеркнул, что его отношения с Трампом должны быть выше отношений двух президентов, потому что "это вопрос отношений наших народов".

Дональд Трамп после встречи с Зеленским покинул Белый дом и отправился в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде. На вопросы журналистов он ответил, что разговор с Зеленским "не получился".

Трамп также сказал, что он хочет "прекращения огня сейчас же". А Зеленский, по его словам, "хочет воевать, воевать, воевать".

Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от президента Украины извинений за перепалку с Трампом в Белом доме. Рубио также заметил, что "может быть, Зеленский не хочет мирного соглашения": "Он говорит, что хочет, но, может быть, не хочет".

Конгрессмены-представители Демократический партии США проявили единство мнений, заявив, что Трамп и Вэнс атаковали Зеленского, чтобы помочь Путину или впечатлить его. О реакции демократов подробно пишет ВВС.

По мнению The Wall Street Journal, встреча, которая должна была стать демонстрацией единства, переросла в скандал на камеру, а "такая демонстрация разобщенности рискует придать смелости российскому диктатору Путину на переговорах об окончании войны".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи Трампа и Зеленского заявил о своей непоколебимой поддержке Украины.

Власти Канады заявили, что они поддерживают Украину и "нельзя путать агрессора и жертву агрессии".

Многие европейские лидеры отреагировали в соцсетях, выразив поддержку Зеленскому.

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал: "Уважаемый Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки".

Премьер-министр Испании Педро Санчес написал : "Украина, Испания с вами".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила: "Украина не одинока. Германия вместе с нашими европейскими союзниками стоит вместе с Украиной – и против российской агрессии. Украина может опираться на непоколебимую поддержку Германии, Европы и других стран".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала к срочной встрече с участием США, ЕС и их союзников для обсуждения Украины, заявив, что разногласия на Западе выгодны только его противникам.

Также в поддержку Украины высказались руководители Австралии, Нидерландов, Чехии и стран Балтии.

Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль написал: "Президент прав. Мир без гарантий невозможен".

Глава офиса президента Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале: "Поддерживаю президента, который отстаивает интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка".

Украинская армия поддерживает президента страны, заявил в телеграм-канале главком ВСУ Александр Сырский.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Зеленского "в неблагодарности не только Западу, но и своим предкам, воевавшим против нацизма".