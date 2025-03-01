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Мир

Зеленский прилетел в Лондон для участия в саммите европейских лидеров

Великобритания
Владимир Зеленский
время публикации: 01 марта 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 13:51
Зеленский прилетел в Лондон для участия в саммите европейских лидеров
AP Photo/Jose Luis Magana

Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 11:07 по местному времени (13:07 по ближневосточному).

В воскресенье, 2 марта, Зеленский примет участие в организованном премьер-министром Британии Киром Стармером саммите европейских лидеров, который теперь приобрел еще большую значимость, сообщает ВВС.

В преддверии саммита британский министр торговли Дуглас Александер в программе Any Questions на BBC Radio 4 заявил, что сцены в Овальном кабинете не только "глубоко тревожат и отрезвляют", но и "самым резким образом" демонстрируют степень изменения "мира, в котором мы все жили последние 80 лет".

Он также назвал президента Зеленского "самым смелым политическим лидером в Европе со времен Уинстона Черчилля".

А глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что теперь "стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер".

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