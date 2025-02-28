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Мир

Зеленский после перепалки с Трампом поблагодарил США за "поддержку"

время публикации: 28 февраля 2025 г., 21:47 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 22:22
Зеленский после перепалки с Трампом поблагодарил США за "поддержку"
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в ходе переговоров поблагодарил США за "поддержку".

"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", – говорится в сообщении Зеленского (на английском и украинском языках) в соцсети Х.

Мир
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