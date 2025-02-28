Зеленский покинул Белый дом досрочно. Трамп: "Он проявил неуважение к США"

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский покидает Белый дом досрочно, переговоры с Трампом закончились провалом. Запланированная пресс-конференция двух президентов отменена по решению Трампа.

По данным одних СМИ, Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом, по сведениям других – президент Украины сам прервал встречу.

Источник Reuters в администрации Трампа уточняет, что соглашение о минералах не подписано, а новая встреча Трампа и Зеленского в будущем не исключается

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social свой комментарий к встрече с Зеленским.

"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции. И я понял, что президент Зеленский не готов к миру, в который Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу мира. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", – заявил Трамп.

По словам журналистов, присутстовавших в Овальном кабинете Белого дома, между Владимиром Зеленским, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Дональдом Трампом произошел напряженный обмен репликами. Судя по трансляции этого обмена репликами, больше всего он был похож на перепалку, в ходе которой вице-президент и президент США оказывали на Владимира Зеленского беспрецедентное давление.

На слова Ди Вэнса о том, что сейчас должна заговорить дипломатия, украинский президент напомнил о неспособности Владимира Путина договариваться.

"Людей убивали на линии соприкосновения. Его никто не остановил. Мы имели с ним разговоры, много разговоров. Я подписал соглашение о прекращении огня, меня все уверяли, что никто дальше не пойдет... Какая здесь дипломатия может помочь? О чем идет речь?", – сказал Зеленский.

Ди Вэнс заявил, что Украина испытывает нехватку мужчин на фронте и Киев не может отрицать, что у него проблемы. Зеленский ответил, что тот даже не был в Украине, и добавил, что во время войны все страны испытывают проблемы. "Даже Соединенные Штаты Америки почувствовали бы их, если бы находились в такой ситуации", сказал Зеленский. Тогда в спор вмешался Трамп и сказал, что украинский президент "не может этого знать":

"Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить вашу проблему. Не надо нам навязывать свою позицию. Вы не имеете права нам диктовать", – заявил Трамп.

Вэнс обвинил Зеленского в "неуважении", после чего Трамп заявил, что украинский лидер "играет с Третьей мировой войной".

"Вы должны быть благодарны, у вас нет карт на руках, у вас заканчиваются военные", – сказал Трамп, настаивая на необходимости прекращения огня.

На что Зеленский заявил, что он не в карты приехал играть.

"Вы не сказали спасибо", – сказал Вэнс. Зеленский, повысив голос, ответил: "Я много раз говорил спасибо американскому народу".

Далее в ходе дискуссии Трамп назвал Зеленского "глупым президентом".

Тем не менее, Зеленскому удалось показать Трампу фотографии украинцев, побывавших в российском плену, а также напомнить, что Россия похитила 20000 украинских детей. Не создалось впечатления, что эта информация была адекватно воспринята американским лидером.