x
01 мая 2024
|
последняя новость: 09:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 мая 2024
|
01 мая 2024
|
последняя новость: 09:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Пропалестинские захватчики кампуса в Колумбийском университете просили "гуманитарную помощь"

время публикации: 01 мая 2024 г., 08:31 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 08:46
Пропалестинские захватчики кампуса в Колумбийском университете просили "гуманитарную помощь"
AP Photo/Craig Ruttle

В СМИ и социальных сетях активно распространяется видеозапись разговора между одной из участниц пропалестинского протеста в Колумбийском университете и репортером. Протестующая требует от вуза обеспечить бунтовщикам "базовую гуманитарную помощь".

"Вы хотите, чтобы студенты заболели или умерли от обезвоживания и голода, даже если вы с ними несогласны? Если ваш ответ – нет, вы должны разрешить базовую помощь", – заявила студентка-докторант, изучающая романтическую литературу "через призму марксизма".

Затем она уточнила, что не требует от университета поставок "гуманитарной помощи", а только обязательства, что он не будет препятствовать ее доставке на территорию кампуса Hamilton Hall.

После того, как участники пропалестинского протеста ворвались в здания кампуса Колумбийского университета, причинив ущерб и забаррикадировавшись в помещениях, полиция приступила к "зачистке". Задержано множество нарушителей порядка.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 апреля 2024

В Колумбийском университете председателем союза студентов избрана израильтянка, отслужившая в ЦАХАЛе
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 апреля 2024

Антиизраильские манифестанты захватили здание в Колумбийском университете