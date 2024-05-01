Пропалестинские захватчики кампуса в Колумбийском университете просили "гуманитарную помощь"

В СМИ и социальных сетях активно распространяется видеозапись разговора между одной из участниц пропалестинского протеста в Колумбийском университете и репортером. Протестующая требует от вуза обеспечить бунтовщикам "базовую гуманитарную помощь".

"Вы хотите, чтобы студенты заболели или умерли от обезвоживания и голода, даже если вы с ними несогласны? Если ваш ответ – нет, вы должны разрешить базовую помощь", – заявила студентка-докторант, изучающая романтическую литературу "через призму марксизма".

Затем она уточнила, что не требует от университета поставок "гуманитарной помощи", а только обязательства, что он не будет препятствовать ее доставке на территорию кампуса Hamilton Hall.

После того, как участники пропалестинского протеста ворвались в здания кампуса Колумбийского университета, причинив ущерб и забаррикадировавшись в помещениях, полиция приступила к "зачистке". Задержано множество нарушителей порядка.