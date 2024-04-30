В Колумбийском университете председателем союза студентов избрана израильтянка, отслужившая в ЦАХАЛе

На фоне антиизраильских демонстраций в Колумбийском университете председателем союза студентов, обучающихся на первую академическую степень, избрана 23-летняя израильтянка Майя Платек.

Платек официально заступит на должность в мае.

Платек была избрана на эту должность несмотря на то, что она не разделяет взглядов протестующих, считая их позицию антисемитской. Но при этом в беседе с израильскими журналистами, она отмечает, что многие студенты, участвующие в протесте, плохо разбираются в происходящем в Израиле и секторе Газы. Она отмечает, что между противниками и сторонниками Израиля в данный момент нет диалога, но она надеется, что ей удастся его инициировать.

По информации сайта Ynet, Майя Платек родилась в семье израильтян в Японии, затем вместе с родителями переехала в Израиль, после окончания школы призвалась в ЦАХАЛ, проходила службу в пресс-службе, после армии поступила в Колумбийский университет.