Армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе, есть жертвы

В ночь на 1 мая армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщает о не менее троих погибших и троих раненых.

Украинская сторона сообщает о причинении ущерба гражданской инфраструктуре. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате ракетного удара пострадали жилые дома.

Российская сторона заявляет, что целью атаки был штаб ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы.