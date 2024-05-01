Армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе, есть жертвы
время публикации: 01 мая 2024 г., 06:32 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 06:41
В ночь на 1 мая армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщает о не менее троих погибших и троих раненых.
Украинская сторона сообщает о причинении ущерба гражданской инфраструктуре. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате ракетного удара пострадали жилые дома.
Российская сторона заявляет, что целью атаки был штаб ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы.