x
30 апреля 2025
|
последняя новость: 22:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 апреля 2025
|
30 апреля 2025
|
последняя новость: 22:21
30 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В России возбуждено уголовное дело против Дмитрия Быкова

Россия
время публикации: 30 апреля 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 21:28
В России возбуждено уголовное дело против Дмитрия Быкова
"Детский недетский вопрос"

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который в 2022 году был признан "иностранным агентом". Быков уехал из страны в 2021 году.

"Быкову инкриминируется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ)", – говорится в заявлении СКР. Также сообщается, что рассматривается вопрос об объявлении писателя в розыск.

"По данным следствия, Быков публично разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины", – цитирует агентство "Интерфакс" сообщение, размещенном в телеграм-канале ГСУ.

Следователи также утверждают, что Быков, в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного Федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 апреля 2025

Минюст РФ объявил "иноагентом" музыканта Васю Обломова
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 апреля 2025

Путин разрешил заочно судить, сажать и лишать имущества за "преступления против России"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 апреля 2025

Минюст России объявил "иноагентом" бывшего главу МИД Андрея Козырева