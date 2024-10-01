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В США прошла церемония памяти Хасана Насраллы

время публикации: 01 октября 2024 г., 12:43 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 13:49
В США прошла церемония памяти Хасана Насраллы
AP Photo/Ryan Collerd

В молодежном общинном центре расположенного в штате Мичиган города Дирборн была проведена мусульманская церемония памяти ликвидированного ЦАХАЛом главаря ливанской террористической группировки "Хизбалла" Хасана Насраллы.

На церемонии, которая транслировалась в прямом эфире в интернете, выступил имам Усама Абдулгани. "Насралла счастлив сейчас. Мученическая гибель – это награда от Аллаха за жизнь, посвященную джихаду", – заявил священнослужитель под плач присутствовавших.

Как сообщает Институт исследования ближневосточных СМИ (MEMRI), учитель и общественный активист Тарик Бази выступил с речью, прославляющей основателя Исламской республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни и его преемника, нынешнего лидера Ирана Али Хаменеи. Местный поэт Хасан Саламе прочел поэму о том, как Аллах защищает Хаменеи от сионистов.

В мае мусульманские активисты провели в Дирборне церемонию памяти президента Ирана Эбрагима Раиси. Тогда Усама Абдулгани назвал аятоллу Хаменеи своим подлинным лидером.

Отметим, что панегирическими некрологами архи-террористу разразились и многие западные СМИ. Телеграм-канал арабиста Дины Лиснянской "Война и мир на Ближнем Востоке" публикует фрагменты двух из – французской Le Mond и американской New York Times. Доктор Лиснянская констатирует, что сложно представить такие некрологи в честь Усамы Бин-Ладена, Саддама Хуссейна или Пол Пота.

"С черной чалмой, которую носят потомки Пророка, тонкими очками и густой седеющей бородой, Хасан Насралла был лицом Хезболлы более трех десятилетий. Возглавляя это "ополчение", посвятившее себя вооруженной борьбе против Израиля и ставшее государством в государстве Ливана, шиитский лидер держал судьбу страны в своих руках как в военное, так и в мирное время. Харизматичный лидер, религиозно почитаемый своими последователями и внушающий страх врагам как непревзойденный политический и военный стратег, погиб в пятницу, 27 сентября, в результате израильского удара по его оплоту в южных пригородах Бейрута", – пишет Le Mond.

"Господин Насралла, погибший в пятницу в результате израильского авиаудара, разрушившего несколько жилых зданий недалеко от Бейрута, столицы Ливана, был выдающейся фигурой не только в Ливане, но и на всем Ближнем Востоке. За 32 года руководства организацией и при поддержке Ирана он превратил "Хизбаллу" во влиятельную политическую силу внутри страны и одну из самых вооруженных негосударственных сил в мире. Господин Насралла выступал против Израиля, который он называл "сионистским образованием", и утверждал, что должна существовать единая Палестина с равенством для мусульман, евреев и христиан. Будучи исключительно сильным оратором, он был любим многими шиитскими мусульманами – исторически маргинализированной группой в арабском мире – и создал государство внутри государства в Ливане, которое предоставляло социальные услуги", – вторит NYT.

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