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Сигэру Исиба избран премьер-министром Японии

время публикации: 01 октября 2024 г., 10:35 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 10:40
Сигэру Исиба избран премьер-министром Японии
Kim Kyung-Hoon/Pool Photo via AP

Новый лидер Либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба на внеочередной сессии парламента избран 102-м премьер-министром страны. 1 октября он будет утвержден на этой должности императором Нарухито.

Исиба – представитель либерального крыла ЛДП. В прошлом он занимал посты министров обороны, сельского хозяйства, был генеральным секретарем партии. В борьбе за лидерство он одержал верх над представительницей консерваторов Санаэ Такаити.

Новый премьер считается экспертам по оборонным вопросам и выступает за создание в Тихоокеанском региона альянса, сходного с NATO. Новый военный блок будет призван сдержать китайскую экспансию.

Застой в экономике, слабая иена, самый резкий рост цен на продукты питания за последние полвека – вот основные претензии населения к правящей партии. Тому, кто возьмет на себя руководство ЛДП и затем правительством, придется переосмыслить политику Японии в управлении рынком труда и изменить отношении к иммиграции, говорят специалисты.

Мир
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