Сигэру Исиба избран премьер-министром Японии

Новый лидер Либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба на внеочередной сессии парламента избран 102-м премьер-министром страны. 1 октября он будет утвержден на этой должности императором Нарухито.

Исиба – представитель либерального крыла ЛДП. В прошлом он занимал посты министров обороны, сельского хозяйства, был генеральным секретарем партии. В борьбе за лидерство он одержал верх над представительницей консерваторов Санаэ Такаити.

Новый премьер считается экспертам по оборонным вопросам и выступает за создание в Тихоокеанском региона альянса, сходного с NATO. Новый военный блок будет призван сдержать китайскую экспансию.

Застой в экономике, слабая иена, самый резкий рост цен на продукты питания за последние полвека – вот основные претензии населения к правящей партии. Тому, кто возьмет на себя руководство ЛДП и затем правительством, придется переосмыслить политику Японии в управлении рынком труда и изменить отношении к иммиграции, говорят специалисты.