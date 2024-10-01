Житель Калифорнии приговорен к 35 годам тюрьмы за покушение на прихожан синагоги

Федеральный суд Лос-Анджелеса приговорил к 35 годам лишения свободы жителя Калифорнии Хайме Трана, который в начале 2023 года открыл огонь по двум евреям, выходившим из синагоги. Пострадавшие получили ранения.

Прокуратура требовала отправить подсудимого за решетку на 40 лет, однако судья Джордж Ву принял в расчет душевное состояние Трана. Суд также учел, что в прошлом тот неоднократно выступал с антисемитскими заявлениями.

30-летний преступник признал себя виновным в двух эпизодах преступления на почве ненависти, двух покушениях на убийство, незаконном хранении и применении оружия.

Совершенное им преступление стало шоком для местной еврейской общины. Один из пострадавших рассказал, что пуля прошла в дюйме от жизненно важных органов. Он до сих пор страдает от посттравматического расстройства.