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Мир

Земельные выборы на востоке ФРГ: опросы прочат успех ультраправым

время публикации: 01 сентября 2024 г., 09:23 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 09:36
Земельные выборы на востоке ФРГ: опросы прочат успех ультраправым
AP Photo/Markus Schreiber

В Федеральных землях Саксония и Тюрингия на востоке Германии проходят 1 сентября выборы в земельные парламенты. Согласно опросам общественного мнения, в обеих землях на первом месте окажется ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD).

Предполагается, что ультраправые наберут 30-32% голосов избирателей. Скорее всего, им не удастся прийти в этих федеральных землях к власти, поскольку остальные партии создадут коалиции, чтобы остановить AfD.

Однако "Альтернатива для Германии" становится все более серьезным фактором в политической жизни ФРГ, особенно на территории бывшей ГДР. Она выступает против мигрантов, за невмешательство в войну в Украине и занимает скептическую позицию в отношении Евросоюза.

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