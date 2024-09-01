Земельные выборы на востоке ФРГ: опросы прочат успех ультраправым

В Федеральных землях Саксония и Тюрингия на востоке Германии проходят 1 сентября выборы в земельные парламенты. Согласно опросам общественного мнения, в обеих землях на первом месте окажется ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD).

Предполагается, что ультраправые наберут 30-32% голосов избирателей. Скорее всего, им не удастся прийти в этих федеральных землях к власти, поскольку остальные партии создадут коалиции, чтобы остановить AfD.

Однако "Альтернатива для Германии" становится все более серьезным фактором в политической жизни ФРГ, особенно на территории бывшей ГДР. Она выступает против мигрантов, за невмешательство в войну в Украине и занимает скептическую позицию в отношении Евросоюза.