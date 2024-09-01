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Мир

После потери F-16 Зеленский уволил командующего ВВС Украины

время публикации: 01 сентября 2024 г., 11:39 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 11:40
Уволенный командующий ВВС Украины Николай Олещук
Wikipedia.org. Фото: Ministry of Defence of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Николая Олещука от должности командующего ВВС Вооруженных сил Украины. Временно исполняющим обязанности назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Причина отставки официально не сообщается, однако 26 августа во время массированного российского обстрела был потерян один из шести самолетов F-16, которые успела получить Украина. В результате погиб один из самых опытных украинских пилотов – Александр Месь. Обстоятельства, при которых это произошло, держатся в тайне.

О решении заменить командующего ВВС Зеленский сообщил в видеообращении: «Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины - для результата. И это нужно так же на командном уровне — мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов», - заявил он.

Мир
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